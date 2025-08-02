Ambulanstaki Yatalak Hasta Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hasta nakil ambulansı kamyonetle çarpıştı. Hastanın kurtarılması için yapılan tüm müdahalelere rağmen 78 yaşındaki Hatice Bozdağı hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

AMBULANSTAKİ YATALAK HASTA KURTARILAMADI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonetle çarpışan hasta nakil ambulansındaki yatalak hasta Hatice Bozdağı (78), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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