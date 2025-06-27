Ambulanstaki Doğum: İkiz Bebekler Dünyaya Geldi

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, ambulansta doğum sancıları başlayan bir kadın, hızlı müdahale ile ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Hem anne hem de bebeklerin sağlık durumu iyi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde doğum sancıları başlayan bir kadın, hastaneye götürülürken ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dağyanı 112 Acil Servis ekibi, ihbar üzerine kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan bir kadını hastaneye götürmek için harekete geçti.

Ambulansa alınan kadın, doğum sürecinin hızlı ilerlemesi üzerine Acil Tıp Teknisyeni Emre Erdem ve Canan Dilan Tekin'in müdahalesiyle ikiz bebeklerini ambulansta dünyaya getirdi.

Harran Üniversitesi Hastanesine götürülen biri kız, diğeri erkek olan ikizler ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Acil Tıp Teknisyeni Emre Erdem, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en yüksek doğum oranına sahip illerinden olduğunu belirterek, "Şanlıurfa'da bu tür doğum vakalarıyla sıklıkla karşılaşmaktayız. Şanlıurfa Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde aldığımız Yenidoğan ve NRP (Neonatal Resüsitasyon Programı) eğitimleri sayesinde, sahada karşılaştığımız doğum vakalarına daha profesyonel ve etkin bir şekilde müdahale edebiliyoruz. Bu eğitimler, acil durumlarda daha hızlı ve doğru müdahalelerde bulunmamıza büyük katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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