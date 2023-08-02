Üye Girişi
Haberler

Ambulansın önünü kesip, sağlıkçılara bıçakla saldıran şüpheliler sabıkalı çıktı (2)

Güncel Haberler

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIDiyarbakır'da otomobille 112 personelinin bulunduğu ambulansın önünü kesip, sağlık çalışanlarından 1'i bıçaklayıp, 3'ünü de darbeden 3 şüpheli, polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diyarbakır'da otomobille 112 personelinin bulunduğu ambulansın önünü kesip, sağlık çalışanlarından 1'i bıçaklayıp, 3'ünü de darbeden 3 şüpheli, polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. D.A. (32), B.A. (27) ve M.Ş.K. (23), 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title