Ambulansın Gecikmesi Rahatsızlanan Vatandaşı Zor Durumda Bıraktı

BALIKESİR'in Marmara Adası'nda rahatsızlanan bir vatandaşa ulaşmak isteyen ambulans, yol ortasına park edilen otomobil nedeniyle dakikalarca gecikti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğleden sonra Çınarlı Mahallesi Kerem Baki Sokak'ta meydana geldi. Araç girişinin yasak olduğu, sadece acil durumlarda kullanılan sahil yolunda K.A. (65) rahatsızlandı. Bölgeye ambulans sevk edilirken, tek giriş yolunu 06 EEL 764 plakalı otomobil kapattı. Zabıta ekipleri ve çevredekiler, aracın sahibine ulaşamayınca aracı güç kullanarak kenara çekmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen araç sahibi otomobili çekince ambulans hastaya ulaştı. Rahatsızlanan vatandaşa ilk müdahale Marmara Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Daha sonra hasta deniz ambulansı ile Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.