Ambulansı Takip Eden Baba Oğul, Sağlık Çalışanlarını Tehdit Ederek Tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yol verdikleri ambulansı takip eden baba ve oğlu, ambulanstaki sağlık çalışanlarını tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Erenköy Mahallesi'nde seyreden Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir ambulansın sürücüsü, önünde seyreden otomobilin sürücüsünden yol istedi.

Otomobildeki Y.F.K. ile babası T.K. ambulansın geçişine izin verdi. Daha sonra araçlarıyla ambulansın peşine takılan baba oğul, Yenikent Mahallesi'ndeki başhekimliğe kadar geldi.

Şüpheliler, ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanını tehdit etti. Sağlık personeli, kendilerini ambulansa kilitleyip yardım istedi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "tehdit" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
