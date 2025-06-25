Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Bodrum'da vakaya giden ambulansa yol vermeyen hafif ticari araç sürücüsüne 933 lira ceza kesildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, vakaya giden ambulansa yol vermeyen hafif ticari aracın sürücüsüne 933 lira para cezası kesilirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi'nde meydana geldi. Vakaya giden 112 ambulansına Kartal Mehmet Yusuf S. (28) idaresindeki 48 AGJ 687 plakalı ticari araç sürücüsü yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sürücüye 933 lira para cezası uygulandı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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