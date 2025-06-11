Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Ceza Kesildi

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Şişli'de, ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüne 2 bin 979 lira para cezası verildi. Trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkarak sürücüyü tespit etti.

Şişli'de, arkasından gelen ambulansa yol vermeyen otomobilin sürücüsüne 2 bin 979 lira para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, 4 Haziran'da geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermeyerek trafiği akışını engelleyen ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan sürücüyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerdeki 35 VF 080 plakalı otomobil sürücüsünün A.E.A olduğunu tespit etti.

Yakalanarak polis merkezine götürülen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "geçiş üstünlüğü bulunan bir araca yer açmamak", "duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak" ve "keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunarak trafiğin seyir emniyetini ihlal etmek" maddelerinden toplamda 2 bin 979 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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