AMBULANSA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜYE BİN 823 LİRA PARA CEZASI

ZEYTİNBURNU'nda yük indirme bahanesiyle ambulansa yol vermeyen sürücüye bin 823 lira idari para cezası verildi. Zeytinburnu'nda bir sürücü yük indirdiği sırada gelen ambulansa yol vermedi. Ambulans şoförünün siren çalmasına rağmen yol verilmediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hafif ticari araç sürücüsü L.Ü. isimli kişiyi yakaladı. Sürücüye "Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması"ndan 436 lira, "Duraklama ihlali"nden 436 lira ve "Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak"tan 951 lira olmak üzere toplamda bin 823 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel