Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye 3 Bin 160 Lira Ceza

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Konya'da hasta ihbarına giden ambulansa yol vermeyen sürücüye 3 bin 160 lira ceza kesildi. Polis, görüntülerle ihlali tespit etti.

Konya'da hasta ihbarına giden ambulansa yol vermeyen aracın sürücüsüne 3 bin 160 lira ceza uygulandı.

Hasanköy Caddesi'nde kaydedilen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, ambulansa yol vermediği tespit edilen sürücüye görüntüleri izletti.

Sürücü, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve ihlali gerçekleştirdiğini kabul etti.

Trafik ekipleri, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğüne sahip araca yol vermemek" ve "aksine bir işaret bulunmadıkça en sol şeridi sürekli işgal etmek" maddeleri uyarınca 3 bin 160 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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