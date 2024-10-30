Üye Girişi
Haberler

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Tutuklandı

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir bebeği hastaneden başka bir hastaneye sevk eden ambulansa yol vermeyen O.Ç. adlı sürücü, tutuklandı. Sürücüye trafik kurallarına uymadığı için idari para cezası da kesildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bir hastaneden başka bir hastaneye sevki için bebek almaya gitmekte olan ambulansa yol vermeyen ve geçişini engelleyen otomobilin sürücüsü O.Ç., tutuklandı.

Olay, Manavgat ilçesi D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rahatsızlandığı için Manavgat'ta özel bir hastaneye götürülen bir bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine Antalya'ya sevki için özel donanımlı ambulans talep edildi. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından ilçeye gönderilen özel donanımlı ambulansa D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında bir otomobilin sürücüsü, sirenle yapılan uyarılara rağmen dakikalarca yol vermedi. Ambulansın içinde bulunan görevliler yaşanılanları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda plakası belirlenen otomobilin sürücüsü O.Ç., yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan sürücü O.Ç., adliyeye sevk edildi. O.Ç. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

O.Ç. hakkında ayrıca, Manavgat Bölge Trafik Amirliği ekipleri tarafından 'Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek', 'Sürekli en sol şeridi işgal etmek ve trafik güvenliğini sağlamak için yönetmelikte belirlenen diğer kural ve yükümlülüklere uymamak' suçlarından idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Manavgat Güvenlik Antalya 3-sayfa Sağlık Güncel trafik Hukuk

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı

 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu

Suçlamalara böyle yanıt verdi! İşte tutuklanan Ahmet Özer'in ilk ifadesi

 CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor

CHP'den olağanüstü "Ahmet Özer" kararı
Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, 'Öcalan' detayı

Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, "Öcalan" detayı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Özer tutuklandı mı, neden tutuklandı? MasterChef ördek pastilla tarifi! En güzel ördek pastilla tarifi! Ördek pastilla tarifi nasıl yapılır? Ördek pastilla için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 31 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 31 Ekim Bağcılar, Sarıyer, Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 31 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Myanmar güzeli ne yaptı - VİDEO? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 31 Ekim Buca, Bornova, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 31 Ekim Seyhan, Çukurova, İmamoğlu elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 31 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 31 Ekim Çankaya, Yenimahalle, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 31 Ekim Kepez, Alanya, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.