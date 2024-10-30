Üye Girişi
Haberler

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Tutuklandı

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ambulansa kasıtlı olarak yol vermediği tespit edilen otomobil sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sürücüye ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ambulansa kasıtlı olarak yol vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Taşağıl Mahallesi D-400 kara yolunda, 28 Ekim'de saat 03.08'de bir otomobilin özel hastaneye ait ambulansa yol vermediğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yapıldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, Serik'ten Manavgat istikametine seyir halindeki O.Ç'nin kullandığı otomobilin yine aynı istikamette seyir halinde ilerleyen ambulansa kasıtlı olarak yol vermediği ve hızını yavaşlattığı tespit edildi.

Araç sürücüsü yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca sürücüye, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma Otomobil Manavgat antalya 3-sayfa Güncel trafik Hukuk

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı

 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı

 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu

Suçlamalara böyle yanıt verdi! İşte tutuklanan Ahmet Özer'in ilk ifadesi
Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek

"İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Özer tutuklandı mı, neden tutuklandı? MasterChef ördek pastilla tarifi! En güzel ördek pastilla tarifi! Ördek pastilla tarifi nasıl yapılır? Ördek pastilla için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 31 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 31 Ekim Bağcılar, Sarıyer, Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 31 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Myanmar güzeli ne yaptı - VİDEO? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 31 Ekim Buca, Bornova, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 31 Ekim Seyhan, Çukurova, İmamoğlu elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 31 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 31 Ekim Çankaya, Yenimahalle, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 31 Ekim Kepez, Alanya, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.