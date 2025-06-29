Ambulansa Yol Vermeyen Otomobil Sürücüsü Skandalı

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Kahramanmaraş'ta bir otomobil, siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermedi. O anlar 112 Acil Sağlık çalışanı tarafından kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir otomobilin siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda siren çalarak seyreden ambulans sürücüsü, kornaya da basarak önünde ilerleyen otomobilden yol vermesini istedi.

Otomobil sürücüsü, ambulans şoförünün ısrarlarına rağmen yol vermedi.

Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntüyü kaydeden çalışan, "Ambulansa yol ver" ifadesiyle duruma tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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