Ambulansa Dolap Yükleyen Sağlık Çalışanlarına Tepki

Ambulansa Dolap Yükleyen Sağlık Çalışanlarına Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde sağlık çalışanlarının ambulansın sedye bölümüne dolap yüklediği anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı, İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde, sağlık çalışanlarının ambulansın sedye bölümüne dolap yüklendiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde, ambulansa sağlık çalışanları tarafından dolap yüklendiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Dolabın, 2 sağlık çalışanı ve 1 kişi tarafından 55 BAG 99 plakalı ambulansta, sedyenin konulup hastaların taşındığı bölümüne yüklendiği görüldü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, duruma tepki gösterdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlgili Sağlık Müdürlüğümüz tarafından konunun anlaşılması adına bir ön inceleme başlatılmıştır" denildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Trump, Elon Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ile Pentagon harekete geçti

Trump, Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ve Pentagon harekete geçti
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Melodili yol yayınlaşıyor! İşte Türk Marşı'ndan sonraki marş

Melodili yol yayınlaşıyor! İşte Türk Marşı'ndan sonraki marş
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.