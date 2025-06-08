Ambulansa Dolap Yüklenmesi Tepki Çekti

SAMSUN'un Canik ilçesinde, sağlık çalışanlarının ambulansın sedye bölümüne dolap yüklendiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde, ambulansa sağlık çalışanları tarafından dolap yüklendiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Dolabın, 2 sağlık çalışanı ve 1 kişi tarafından 55 BAG 99 plakalı ambulansta, sedyenin konulup hastaların taşındığı bölümüne yüklendiği görüldü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, duruma tepki gösterdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlgili Sağlık Müdürlüğümüz tarafından konunun anlaşılması adına bir ön inceleme başlatılmıştır" denildi.