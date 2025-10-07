Ambulans ve İtfaiye Araçlarına Yol Vermeyenlerin Ehliyeti İptal Edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni kanun teklifine göre, 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetlerinin iptal edileceğini bildirdi.

Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen AA özel yayınında, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

"Ters yönde araç sürme" ve "makas atarak" kuralların ihlal edilmesine ilişkin bilgi veren Yerlikaya, sürücülerin makas atmasıyla, maddi hasarlı kazaların ve can kayıplarının yaşandığını hatırlattı.

Ali Yerlikaya, "Sollamak yasak değil, hız limitlerine uyarak, arkanız ve önünüz açık güvenli bir şekilde sinyalinizi verirsiniz ve geçersiniz. Biri makas atarsa 60 gün ehliyetini, 60 gün arabasını alıyoruz. Diyoruz ki 'bir düşün, şu yaptığın hareket şimdilik şükürler olsun ki bir cana halel getirmedi ama bu yolda böyle olmaz'." dedi.

Yerlikaya, sürücülerin ters yönde gitmesine de ceza getirdiklerini ve yolları risklerine göre modüllendirdiklerini belirtti.

Tek yönlü yollarda ters yönde gitmenin riskinin daha az olduğuna, yerleşim yeri bölünmüş yol olduğunda riskin yükseldiğine dikkati çeken Yerlikaya, "Şehir dışı, bölünmüş ve otoyolda olduğunda o zaman başka kural getirdik. Otoyolda birinin ters yönde gitmesi ne demek? Milletin 140-150 kilometre ile gittiği ortamda, birisi ters yönde giderse kazaya yüzde 99 davetiye çıkarmış olur. O zaman 60 gün ehliyetini alıyoruz ve 60 gün trafikten men ediyoruz." ifadesini kullandı.

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve Yüz Yüze Denetleme Sistemleri'nin olduğunu anımsatan Yerlikaya, tespitle ilgili teknolojik bir altyapıya sahip olduklarını ve bunu daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Bakan Yerlikaya, yüz yüze denetimde ekip ve personel sayısının şu an için yeterli olduğunu kaydetti.

"Köprü, viyadük, tünel ve otoyolda olursa cezayı ikiye katlıyoruz"

Düğün konvoylarına ilişkin vatandaşlardan gelen en büyük şikayetin "yol kapatma" olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Tünelin içerisinde durmuşlar halay çekiyorlar, yolu kapatmışlar. Bunu nasıl izah edebiliriz. Böyle bir durumda kişinin 60 gün ehliyetini alıyoruz. 60 gün arabayı aynı yerde bağlıyoruz. Bizim kurallarımız modüler oldu. Köprü, viyadük, tünel ve otoyolda olursa cezayı ikiye katlıyoruz. '120 gün belgeni alırız, 120 gün de aracı bağlarız' diyoruz sürücüye. Saldırı amacıyla araçtan inme ve yolu kapatma... Bir kadın sürücü hata yapmış, elini kaldırmış özür dilemiş. Karşıdaki sürücü el frenini çekip, arabanın üstüne çıkıp camını yumrukluyor. Bunu kesinlikle bitirmek, caydırıcı olmak istiyoruz. Böyle bir durumda, 60 gün trafikten men, 60 gün ehliyetini alıyoruz."

Yerlikaya, kurallara uyulduğunda cezaların miktarının önemli olmadığını belirterek, 10 milyonda bir kişinin bile yapmaya cesaret edememesi için bu kuralların getirildiğini vurguladı.

Ambulansa, itfaiyeye yol vermemekte direnen sürücülerin 30 gün ehliyetine el konulacak

Ambulans ve itfaiyenin trafikteki seyrine engel olunduğu durumlara da değinen Yerlikaya, Dünya Sağlık Örgütünün, bir hastanın hastaneye zamanında yetişmesi durumunda hayatının kurtarılma olasılığının yüzde 40 artacağını belirttiğini anımsattı.

Ali Yerlikaya, ambulansa, itfaiyeye yol vermemekte direnen sürücülerin 30 gün ehliyetine el koyduklarını ve 30 gün süresince aracını bağladıklarını aktardı.

Türkiye'de son dönemde trafikte fermuar sisteminde güzel uygulamalar olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Bu davranışları sergileyen sürücülerin her birine müteşekkirim. Göreceksiniz, bu methettiğimiz ve çok gördüğümüz kural haline gelecek bu caydırıcılıkla beraber. 5 yılda 2 kere yaparsa ehliyeti iptal edilecek. Ehliyeti iptal edilirse, sıfırdan alacak." diye konuştu.

(Sürecek)