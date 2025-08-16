Ambulans Uçak ile Organ Nakli Gerçekleşti

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak, Konya'da organ nakli bekleyen bir vatandaşa Sinop'tan karaciğer grefti ulaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı, bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile Konya'da organ nakli bekleyen bir vatandaşa Sinop'tan karaciğer grefti ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçak ile Konya'da organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza Sinop'tan karaciğer grefti ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, konuya ilişkin fotoğraf da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
