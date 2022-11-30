AMBULANS ŞÖFÖRÜNDEN ŞOK PAYLAŞIMLAR
Güncel Haberler
Spor Toto 1'inci Lig'de, tribün terörü nedeniyle 22'nci dakikada tatil edilen Göztepe-Altay maçının yankıları sürerken, Gürsel Aksel Stadı'na Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yüzünden ağır yaralayan işaret fişeklerini soktuğu tespit edilen özel ambulans şoförlerinden A.G.
Spor Toto 1'inci Lig'de, tribün terörü nedeniyle 22'nci dakikada tatil edilen Göztepe- Altay maçının yankıları sürerken, Gürsel Aksel Stadı'na Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yüzünden ağır yaralayan işaret fişeklerini soktuğu tespit edilen özel ambulans şoförlerinden A.G.'nin (25) şok paylaşımları ortaya çıktı. Fanatik Altay taraftarı olduğu öğrenilen A.G.'nin 7 yıl önce sosyal medya hesaplarından yaptığı kan donduran paylaşımda, "Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek" ifadelerini kullandığı belirlendi.
(FOTOĞRAFLAR)
İZMİR, (DHA)