Ambulans Şoförü Kenan Alemdar'ın Örnek Davranışı

Düzce'de ambulans şoförü Kenan Alemdar, ayağına kürdan batan çocuğa, tedavi sırasında terliği kesildiği için kendi ayakkabısını verdi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 3 No'lu 112 Acil Servis istasyonunda görevli Alemdar (37), ekip arkadaşlarıyla birlikte Küçük Sanayi Sitesi'nden gelen "ayakta travma" ihbarı üzerine olay yerine hareket etti.

Bölgeye ulaşan sağlık ekibi, bir çocuğun ayağında terliğinden girerek batan bir kürdan olduğunu tespit etti.

Çocuğa tıbbi müdahalede bulunabilmek için terliği kesmek zorunda kalan ekip, tedaviyi başarıyla tamamladı.

Bu sırada çocuğun terliksiz kaldığını gören Alemdar ayakkabısını çocuğa verdi. Kendisi ise istasyona ambulans içerisinde bulunan galoşları giyerek döndü.

Alemdar, yaşananları şöyle anlattı:

"Ayakta travma çağrısı üzerine olay yerine gittik. Çocuğun ayağına kürdan batmıştı. Onu ambulansa aldık, terliğini kesmek zorunda kaldık ve müdahaleyi yaptık. Terliksiz kaldığını görünce hiç düşünmeden ayakkabımı verdim. Ayağına oldu. Ben de galoş giyip görevime devam ettim."