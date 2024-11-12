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Ambulans Şoförü Hastanın Oğlundan Darp Yedi

Ambulans Şoförü Hastanın Oğlundan Darp Yedi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ambulans şoförü, hastasını evine bırakırken hastanın oğlu tarafından darbedildi. Olay sonrası polis müdahale etti ve şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ambulans şoförü Mustafa Ç., hastaneden evine bıraktığı kadın hastanın oğlu O.K. (41) tarafından darbedildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Ambulans şoförü Mustafa Ç. ve Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Seçil S., İnegöl Devlet Hastanesi'nden sedye ile aldığı kadın hastayı ambulansla evine götürdü. Sağlık ekipleri evine götürdüğü kadın hastanın oğlu O.K. ile tartıştı. Yaşanan arbede sırasında ambulans şoförü Mustafa Ç.'ye yumruk atarak darbeden O.K., ardından tehditler savurdu.

Sağlık görevlilerinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheli O.K.'yı gözaltına alırken, ambulans şoförü ile Acil Tıp Teknisyeni Seçil S., şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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