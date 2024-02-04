Üye Girişi
Haberler

Ambulans şoförü, depremde eşini ve oğlunu kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Balıkesir'e çıkan tayinini ailesi için erteleyen ambulans şoförü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan eşi ve tıp fakültesinde okuyan oğlunu kaybetti.

Balıkesir'e çıkan tayinini ailesi için erteleyen ambulans şoförü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan eşi ve tıp fakültesinde okuyan oğlunu kaybetti.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ambulans şoförü olarak çalışan Suat Sucu, 27 Aralık 2022'de Balıkesir'e çıkan tayinini, çocuklarının eğitimi için aile kararıyla erteledi.

Sucu ailesi, 41 gün sonra 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ilk depremde hasar alan evlerinden çıkmayı başardı.

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi oğlu Mustafa Eren ile depremzedelerin yardımına koşan Sucu, sabahın ilk saatlerinde onlarca kişiye yardım elini uzattı.

Sucu'nun oğlu Mustafa Eren ve eşi Aysel Sucu malzeme almak için gittikleri hasarlı evlerinde ikinci depreme yakalandı. Depremde evin yıkılması sonucu anne ve oğlu enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Evi gözlerinin önünde yıkıldı

Suat Sucu, AA muhabirine, ilk depremin ardından oğlu Mustafa Eren ile dışarı çıkarak insanlara yardım ettiklerini, oğlunun evde bulunan ilk yardım malzemelerini ve şarj aletini almak için eve annesiyle girdiğini, ikinci depremin sarsıntısıyla panik yaşadıklarını söyledi.

Eşi ve büyük oğlunun evde olduğu sırada kendisinin de küçük oğluyla arabada onları beklediğini kaydeden Sucu, arabada küçük oğlu ile otururken evlerinin gözleri önünde yıkıldığını belirtti.

Sucu, "Biz dedik herhalde yol yarıldı çünkü ben öyle bir şey görmedim. Birincisinde evin içindesin, bilmiyorsun nasıl olduğunu. Ama ikinci depremde yol yarılacak, araba içine düşecek sandım. Sonra cam sesleri filan gelince binanın çöktüğünü gördük. Evimizin yıkıldığını gördük. Enkaz altından eşimi ve oğlumu üçüncü gün çıkarabildik ve defnettik." diye konuştu.

Haziranda kentten ayrılmayı planlıyorlardı

Depremden önce tayininin çıktığını anlatan Sucu, çocukların eğitimi için tayini ertelediklerini dile getirdi.

Sucu, şöyle konuştu:

"27 Aralık'ta Balıkesir'e tayinim çıkmıştı. Eşimle, 'Küçük çocuk 4. sınıfa geçer, tıpta okuyan da 5. sınıf olur. Evi hiç bozmayız. Orada eşyalı bir ev tutarız. Hayatımızı orada devam ettiririz.' dedik. Okulların tatil olmasını bekledik ama kısmet olmadı. Küçük oğlum ağabeyinin hatırasını yaşatacak. Oğlum Bilal ölen ağabeyine çok benziyor. Baktıkça onu hatırlıyorum."

Depremin ardından zor günler yaşadıklarını anlatan Sucu, ailesinin anıları ve acılarıyla yaşamaya çalıştıklarını kaydetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesine tayininin çıktığını ve 9 yaşındaki oğlu Bilal ile orada yaşama tutunmaya çalıştığını aktaran Sucu, küçük oğlunun eğitimine önem verdiğini, onun başarılı olması için çaba harcadığını kaydetti.

Adıyamanlı bir ailenin, çalıştığı zamanlarda oğlu Bilal ile ilgilendiğini anlatan Sucu, depremin birinci yılı için kente geldiklerini ve ailesinin mezarlarını ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Balıkesir Adıyaman Aralık Deprem Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? Yönetmelik nedir, kim çıkarır? TBMM yönetmelik çıkarabilir mi? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 4 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? Aile Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Aile Fonu başvuruları (E-Devlet) nasıl yapılır? Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? Evlenecek çiftlere yardım fonu ne zaman başlayacak? Deprem bölgesi, Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihi belli oldu mu? 4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title