Ambulans şoförü Aksaray'da darbedildi

Aksaray'da bir kişi, fenalaşan torunu için müdahaleye gelen ambulansın şoförünü kendisini geç fark ettiği gerekçesiyle darbetti. Sağlık görevlileri çocuğa müdahalede bulunurken, sürücüye saldıran kişi hakkında darp raporu alındı.

Aksaray'da bir kişi, fenalaşan torunu için müdahaleye gelen ambulansın şoförünü kendisini geç fark ettiği gerekçesiyle darbetti.

Doğantarla köyünde, Yılmaz A, bahçede kayısı yediği sırada boğazına kayısı çekirdeği kaçan 2 yaşındaki torunu Aslı'nın fenalaştığını görünce, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansı köyün girişinde karşılamak için yolda bekleyen dede Yılmaz A, torununu sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra ambulans sürücüsü Ercan Yeğen'i kendisini geç fark ettiği gerekçesiyle darbetti.

Bu sırada sağlık görevlileri çocuğa müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Darp raporu alan sürücü Yeğen ise hastanede de kendisine tepki gösteren Yılmaz A'dan şikayetçi oldu.