Ambulans Şarampole Devrildi: 4 Sağlıkçı Yaralandı

Ambulans Şarampole Devrildi: 4 Sağlıkçı Yaralandı
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Ardahan'dan Iğdır'a hasta sevkettikten sonra dönüş yolunda şarampole devrilen ambulanstaki 4 sağlık çalışanı yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARDAHAN'dan Iğdır'a hasta sevk ettikten sonra, geri dönerken Kars Hanlar Geçidi mevkisinde şarampole devrilen ambulanstaki 4 sağlıkçı yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Geçidi bölgesinde meydana geldi. Uğur Keskin idaresindeki 75 AAE 905 plakalı ambulans, Ardahan'dan Iğdır'a hasta sevkinden dönerken Hanlar Geçidi mevkisinde şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte ambulansta görevli doktor Yusuf Kemal ile sağlık çalışanları Ceren Arslan ve Kübra Zafer yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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