Ambulans Kaldırıma Çarptı: 2'si Ağır 3 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan bir ambulans, kaldırıma çarparak kaza yaptı. 3 kişinin yaralandığı olayda, 2'sinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ambulansın kaldırıma çarpması sonucu 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen ambulans, Edremit-Çanakkale kara yolunun Güre Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçtaki 3 kişiden biri ambulanstan yola düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, ambulansın seyir halindeyken aniden kontrolden çıkıp kaldırıma çarptığı, ardından yaşanan panik anları yer alıyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
