Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

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Sivas'ta hasta taşıyan bir ambulans ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2'si sağlık personeli toplam 5 kişi yaralandı. Olay yeri ekipler tarafından inceleniyor.

1) HASTA TAŞIYAN AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ SAĞLIK PERSONELİ, 5 YARALI

SİVAS'ta, hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si sağlık personeli, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. Zara ilçesinden Sivas kent merkezine hasta taşıyan B.K. yönetimindeki 58 ADL 582 plakalı ambulans, C.T. yönetimindeki 38 FG 255 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada ambulans şoförü B.K., sağlık personeli K.Ç, hasta E.Y. ve refakatçisi B.K. ile otomobil sürücüsü C.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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