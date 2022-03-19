AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü SAĞLIKÇI, 5 YARALI - Haberler

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AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü SAĞLIKÇI, 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

ANTALYA'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.45 sıralarında, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta ihbarına giden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ait Mehmet Karataş'ın kullandığı 07 VU 740 plakalı ambulansa, Latifhan Yatgın'ın kullandığı 07 ACR 11 plakalı otomobil yan tarafından çarptı. Kazada, araç sürücüleri Mehmet Karataş ve Latifhan Yatgın, sağlık görevlileri Eşe Eyiklibilir ve Hanife Çetin ile otomobildeki yolcu Yakup Acar yaralandı. Kazanın ardından olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından çeşitli hastanelere götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü SAĞLIKÇI, 5 YARALI

AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü SAĞLIKÇI, 5 YARALI

AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü SAĞLIKÇI, 5 YARALI

AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü SAĞLIKÇI, 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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