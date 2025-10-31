Haberler

Ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen ambulansın çarptığı 19 yaşındaki Nijat Kazimli, hastanede yaşamını yitirdi. Ambulans şoförü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde ambulans ile motosiklete çarparak üniversite öğrencisi Nijat Kazimli'nin (19) ölümüne neden olan şoför Ş.Ü. (39), gözaltına alındı. Ambulans şoförü Ş.Ü., adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre; kırmızı ışıkta geçen Ş.Ü. yönetimindeki Sinop Sağlık İl Müdürlüğü'ne ait 57 AAG 590 plakalı ambulans, kavşaktan çıkış yapan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Azerbaycan uyruklu Nijat Kazimli'nin kullandığı 48 ADC 584 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Kazimli, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazimli, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası götürüldüğü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hasta taşımadığı bildirilen ambulansın sürücüsü Ş.Ü., gözaltına alındı. Ş.Ü., emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Hulusi Akar'ın küçük çocuğa kılıçla pasta yedirdiği görüntüler ses getirdi

Hulusi Akar'ın resepsiyondaki hareketi gündem oldu
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.