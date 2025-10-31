Ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

SAMSUN'un Atakum ilçesinde ambulans ile motosiklete çarparak üniversite öğrencisi Nijat Kazimli'nin (19) ölümüne neden olan şoför Ş.Ü. (39), gözaltına alındı. Ambulans şoförü Ş.Ü., adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre; kırmızı ışıkta geçen Ş.Ü. yönetimindeki Sinop Sağlık İl Müdürlüğü'ne ait 57 AAG 590 plakalı ambulans, kavşaktan çıkış yapan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Azerbaycan uyruklu Nijat Kazimli'nin kullandığı 48 ADC 584 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Kazimli, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazimli, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası götürüldüğü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hasta taşımadığı bildirilen ambulansın sürücüsü Ş.Ü., gözaltına alındı. Ş.Ü., emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.