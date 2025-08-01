Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hasta nakil ambulansı ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde içerisinde hasta bulunan nakil ambulansı ile kamyonetin çarpıştığı kazada, hasta ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yalova- Bursa karayolu üzerindeki Göl Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Yatalak bir hastayı taşıyan Abdullah P. (60) yönetimindeki 16 BV 121 plakalı hasta nakil ambulansı, kavşaktan geçiş yaptığı sırada, Orhangazi istikametinden gelip göl yoluna girmeye çalışan Sefa Ö. (27) yönetimindeki 16 BEY 16 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans, Orhangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait bahçeye düştü. Bahçedeki bir ağaca çarparak askıda kalan ambulansta bulunan sürücü Abdullah P. (60), hasta Hatice Boğdağ (78), refakatçisi Havva Ulu (51), sağlık görevlisi Polat Kapitan (32) ve kamyonet sürücüsü Sefa Ö. (27) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ambulansta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kavşakta güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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