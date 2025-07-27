Ambulans Helikopterle Acil Sevk: 79 Yaşındaki Hasta Tedavi Altına Alındı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde akciğer ödemi olan 79 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde akciğer ödemi teşhisi nedeniyle tedavi gören hastanın ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevkine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.