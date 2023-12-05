Ambulans Helikopterle 169 Kişi Hastanelere Ulaştırıldı

Sağlık Bakanlığınca, acil vakaların en kısa sürede sağlık kuruluşlarına sevkinin sağlanması amacıyla Van'da konuşlandırılan ambulans helikopterle, bu yıl 11 aylık dönemde sorumluluk sahasındaki 7 ilde 169 kişi hastanelere ulaştırıldı.

Sağlık Bakanlığınca, acil vakaların en kısa sürede sağlık kuruluşlarına sevkinin sağlanması amacıyla Van'da konuşlandırılan ambulans helikopterle, bu yıl 11 aylık dönemde sorumluluk sahasındaki 7 ilde 169 kişi hastanelere ulaştırıldı.

Bölgenin coğrafi yapısı ve kış aylarında ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle insanların hastanelere ulaşımda sıkıntı yaşamaması için 2008'de devreye alınan ambulans helikopter, acil durumlarda insanların umudu oluyor.

Van Ferit Melen Havaalanı'ndaki Hava Ambulans Merkezinde görevli, 2 doktor, 4 sağlık teknikeri, 2 pilot ve 3 yer personeli, tam donanımlı helikopterle, hastaların hayatını kurtarmak için zamanla yarışıyor.

Sorumluluk sahasındaki Van'ın yanı sıra Bitlis, Hakkari, Ağrı, Muş, Şırnak ve Iğdır'daki sağlık kuruluşlarından gelen ihbarlar üzerine en geç 5 dakikada göreve çıkan hava ambulans ekibi, hastaları alarak zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına ulaştırıyor.

Zorlu arazi ve doğa şartlarına rağmen acil tedaviye ihtiyaç duyan ya da çeşitli nedenlerle yaralananların imdadına yetişen ekip, bu yıl ambulans helikopterle 11 aylık dönemde 169 kişinin hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Sağlıkta dönüşüm sistemi kapsamında Sağlık Bakanlığının 2008'de İl Sağlık Müdürlükleri bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezlerinde hizmete alınan ambulans helikopterlerle şu ana kadar 42 bin 749 hasta sağlık merkezlerine ulaştırıldı.

"Dağlık ve zorlu bölgelere iniş yaparak hastalara müdahale ediyoruz"

Ambulans helikopterde görevli doktor Vefa Türfent, AA muhabirine, 112 Komuta Kontrol Merkezinden gelen ihbar üzerine helikopter ambulansla olay yerine gittiklerini söyledi.

Vakalara en kısa sürede ulaşarak hayat kurtarmaya çalıştıklarını belirten Türfent şunları kaydetti:

"Vakaların adres bilgilerini aldıktan sonra hızlı bir şekilde harekete geçiyoruz. Durumu ciddi hasta sevklerinde, trafik kazalarında, yüksekten düşme olaylarında görev alıyoruz. Bağlı il ve ilçelere gidiyoruz. Ambulans helikopterle zorlu bölgelere, dağlık ve engebeli arazilere iniş yaparak hastalara müdahale ediyor, daha donanımlı sağlık merkezlerine kısa sürede ulaşmalarını sağlıyoruz. Hayat kurtarmak her şeyden daha değerli. Buna büyük önem veriyoruz. Milletimizin de dualarını alıyoruz. Hastalarımızın sağlığına kavuşması için mücadele veriyoruz. Yaklaşık 3 saat uçuş yaptığımız anlarımız oldu."

Helikopter pilotu Ali Şahin ise hastaları hayatta tutmak için zamanla yarıştıklarını aktardı.

Ambulans helikopterle 2009'dan bu yana bölgenin zorlu şartlarında görev yaptığını anlatan Şahin şöyle konuştu:

"Ekipçe hastalara ulaşmaya, yardım etmeye çalışıyoruz. Zorlu çalışmalar sonucu sağlık merkezlerine ulaştırdığımız vakaların yaşama tutunmaları bizi çok mutlu ediyor. Helikopterimizdeki doktorlar, sağlık teknikerleri ve pilotumuzla bu işi severek yapıyoruz. İniş ve kalkışlarda emniyet ön planda. Helikopterdeki hastanın, personelin ve helikopterin emniyetini ön planda tutuyoruz. Tüm görevlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Riskli durumlarda gerekli tedbirleri alarak uçuşumuzu planlıyoruz. İnsan hayatını kurtarmak kadar güzel bir duygu yok. Yaşamlarına dokunmak bizi mutlu ediyor."

Pilot Caner Yavuz ise yaklaşık beş yıldır Van Hava Ambulans Merkezinde görev yaptığını ifade etti.

Yavuz, "Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olduktan sonra Sağlık Bakanlığınca başlatılan ambulans helikopter çalışmasında yer aldım. Hayat kurtarmaya çalışıyoruz. Her tarafa gönül rahatlığıyla uçuş gerçekleştiriyoruz. Pistin olmadığı alanlara iniş yaparak vakaları hastanelere ulaştırıyoruz. İşimi severek yapıyorum. İnsan manevi olarak tatmin oluyor." dedi.