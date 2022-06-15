Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı Ambulans helikopterin alana inmesi Hastanın ambulanstan alınıp ambulans helikoptere taşınması Ambulans helikopterin havalanması KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ambulans helikopterin alana inmesi Hastanın ambulanstan alınıp ambulans helikoptere taşınması Ambulans helikopterin havalanması KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Kalp Krizi Seydişehir Konya Güncel Haberler

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