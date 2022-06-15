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Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Ambulans helikopterin alana inmesi Hastanın ambulanstan alınıp ambulans helikoptere taşınması Ambulans helikopterin havalanması KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ambulans helikopterin alana inmesi

Hastanın ambulanstan alınıp ambulans helikoptere taşınması

Ambulans helikopterin havalanması KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Kalp Krizi Seydişehir Konya Güncel Haberler

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