Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinden Seydişehir'de bulunan yaylaya gelen ve kalp ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine başvuran Bayram Dalıç'ın yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Dalıç, ilçedeki Eti Alüminyum A.Ş'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.

Daha sonra kalkan helikopter hastayı, Konya Şehir Hastanesine götürdü.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Kalp Krizi, Seydişehir, Ambulans, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title