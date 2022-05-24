Ambulans helikopter fenalaşan 74 yaşındaki hasta için havalandı - Haberler

Ambulans helikopter fenalaşan 74 yaşındaki hasta için havalandı
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde fenalaşan 74 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde fenalaşan 74 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.
Evinde fenalaşan Zeki Ayan, ihbar üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayan, buradaki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesine gönderildi.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel