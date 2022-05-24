Ambulans helikopter fenalaşan 74 yaşındaki hasta için havalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ambulans helikopter fenalaşan 74 yaşındaki hasta için havalandı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Ambulans helikopter fenalaşan 74 yaşındaki hasta için havalandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde fenalaşan 74 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde fenalaşan 74 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Evinde fenalaşan Zeki Ayan, ihbar üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayan, buradaki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesine gönderildi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Ambulans, Ankara, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title