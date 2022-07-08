Son dakika haberleri... AKREP SOKAN BEBEĞİN İMDADINA AMBULANS HELİKOPTER YETİŞTİ

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde elinden siyah akrep sokan 8 aylık Muhammed Göktuğ Ak, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edilerek, tedaviye alındı. Hızla hastaneye yetiştirilen Muhammed bebek tedavi sonrası taburcu edildi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi'ne 7 Temmuz saat 10.00 sıralarında Kaş Beldibi Mahallesi'nde Muhammed Göktuğ Ak isimli bebeğin elinin üzerinden siyah akrep soktuğu ve araç ile Elmalı'ya doğru yola çıktığı bildirildi. İhbarla görevlendirilen Elmalı 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, saat 10.30 sıralarında bebeği aldı ve Elmalı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne teslim etti.

Elmalı Devlet Hastanesi'nde muayene ve tetkikleri yapılan Muhammed Göktuğ Ak için ekstremitelerde soğukluk bulunması, prazosin uygulaması gerektiğinden 24 saat yoğun bakımda takip edilmek üzere pediatri yoğun bakıma sevk talebi geldi. Bebeğin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi pediatri yoğun bakım servisine nakil koordinasyonu sağlanarak, ambulans helikopterle nakli planlandı. Görevlendirilen ambulans helikopter, saat 14.52'de havalanıp, 35 dakika sonra saat 15.27'de Elmalı'ya ulaşıp, hastayı alarak 16.09'da Antalya merkeze getirdi. Muhammed bebek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne teslim edildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi pediatri yoğun bakım servisinde tedavisi gerçekleşen Muhammed, sağlıklı şekilde taburcu edildi.

EN TEHLİKELİSİ SİYAH AKREP

Akrep sokması tehlikesinin büyük bir bölümünün siyah akreplerden kaynaklandığı, en tehlikeli kategoride ve evlerde en çok görülen türler olduğu belirtildi. Özellikle yeni doğanlar, küçük çocuklar, alerjik rahatsızlıkları olanlar ve yaşlıların siyah akrebin zehrine direnç göstermekte çok daha güçsüz olduğu ve tıbbi müdahale hızlı bir şekilde yapılmazsa hayatlarını kaybetme ihtimali olduğu kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel