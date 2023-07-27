Ambarlı önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
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Ambarlı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Ambarlı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ambarlı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 6 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel