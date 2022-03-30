AMBARLI LİMANI ÇIKIŞINDA KONTEYNER YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AMBARLI Limanı'ndan çıkan içinde kağıt olan konteyner yüklü TIR virajı alamayarak devrildi.
AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AMBARLI Limanı'ndan çıkan içinde kağıt olan konteyner yüklü TIR virajı alamayarak devrildi. Hafif yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Avcılar bağlantı yolu Avcılar istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanırken yoğunluk oluştu. TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.