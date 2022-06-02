Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler

Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ambarlı açıklarında sürüklenen ve içinde bir kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ambarlı açıklarında sürüklenen ve içinde bir kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
???????Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ambarlı açıklarında sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel