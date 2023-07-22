Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ambarlı açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 5 kişi bulunan 11 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından kurtarılarak West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.
Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ambarlı açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan 11 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel