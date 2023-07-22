Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ambarlı açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 5 kişi bulunan 11 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından kurtarılarak West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.