Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ambarlı açıklarında makine arızası yaşayan ve içerisinde 4 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından kurtarılarak West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.