Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ambarlı açıklarında makine arızası yaşayan ve içerisinde 4 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından kurtarılarak West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ambarlı açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 11 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel