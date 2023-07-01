Ambarlı açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Ambarlı açıklarında dümen arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 21 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.