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Ambarlı açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Ambarlı açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

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Ambarlı açıklarında dümen arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 21 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

Ambarlı açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, Ambarlı açıklarında dümen arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 21 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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