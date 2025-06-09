Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde Sezon Açılışı Konseri

Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde Sezon Açılışı Konseri
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Samsun'da Ladik Belediyesi, Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde sezon açılışı etkinliği kapsamında Fulya Özdemir konseri düzenledi. Belediye Başkanı Adnan Topal, katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Samsun'da Ladik Belediyesi tarafından Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde sezon açılışı dolayısıyla Fulya Özdemir konseri düzenlendi.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, ilçelerinin gözde yerlerinden Ambarköy Açık Hava Müzesi'nin sezon açılışını konserle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Açık hava müzesinde bulunan Ambarhan Restoran'ın yeni sezonda kafe restoran tarzında hizmet vereceğini bildiren Topal, "Bu tarihi mekanda sezon açılışını konserle taçlandırdık. Katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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