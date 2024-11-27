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Ambarköy Açık Hava Müzesi Karla Kaplandı

Ambarköy Açık Hava Müzesi Karla Kaplandı
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Samsun'un Ladik ilçesindeki Ambarköy Açık Hava Müzesi, kar yağışının ardından beyaza bürünerek ziyaretçilere farklı bir güzellik sundu. 17. yüzyıldan kalma ahşap ambarların yer aldığı müze, Osmanlı ve Selçuklu mimarisini yaşatmakta.

Samsun'un Ladik ilçesinde vatandaşların hibe ettiği ambarlarla kurulan Ambarköy Açık Hava Müzesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Ladik'te köylerde tahıl saklamak amacıyla 17, 18 ve 19'uncu yüzyılda yapılan ahşap ambarlar ile yapıları korumak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla oluşturulan Ambarköy Açık Hava Müzesi, beyaz örtüyle kaplandı.

Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin yaşatıldığı Ambarköy'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Ambarköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret edenler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, AA muhabirine, Ambarköy'ün yazın ayrı, kışın ayrı güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Ambarköy'ün Türkiye'nin ahşap ambarlardan oluşan ilk açık hava müzesi haline geldiğini belirten Baştan, "Vatandaşlarımızın hibe ettiği tarihi ahşap evler, cami, okul ve değirmen de aslına uygun olarak inşa edildi." dedi.

Baştan, kış aylarının kendileri için umut olduğunu dile getirerek,"Kış yeni geldi ama ilçemizin tamamen beyaza bürünmesi bizim umudumuz. Çünkü bu güzelliği görmek için başta çevre illerden olmak üzere çok sayıda turisti ağırlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden gelen İsmail Yaman ise Ambarköy'e daha önce yazın geldiğine işaret ederek, "Kar yağışı ile farklı bir güzelliğe bürünmüş. Gerçekten herkesin gelip görmesi gerekiyor. Samsun'dan her geçişimde mutlaka buraya uğrarım. Beyaz buraya ayrı bir güzellik katmış." diye konuştu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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