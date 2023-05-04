AMB politika faiz oranını yüzde 3,75'e yükseltti

Avrupa Merkez Bankası, politika faiz oranını üst üste yedinci kez artırdı. 25 puan artırılan faiz, yüzde 3,75'e yükseltildi. Enflasyonla mücadele için atılan bu adım finans sektörü tarafından da memnuniyetle karşılandı.Avrupa Merkez Bankası (AMB), yüksek enflasyonla mücadele amacıyla politika faiz oranını 25 puan artırarak, yüzde 3,75'e yükseltti. AMB'den yapılan açıklamada, güncel tahminlere göre Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun "Daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı" ifade edilerek, "Toplam enflasyon geçen aylarda düştü ancak buna sebep olan fiyat baskısı gücünü koruyor" denildi.

Euro Bölgesi'ndeki enflasyon oranı, önceki aylarda yaşanan düşme eğiliminin aksine Nisan ayında, Mart ayına göre yüzde 0,1'lik artışla yüzde 7'ye yükselmişti.

Faiz oranları ile ilgili bundan sonra atılacak adımlara ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan AMB, "Enflasyonun orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyelerine zamanında inmesi için gerekli kararların alınacağını" bildirdi. Banka ayrıca, yüksek faiz oranlarının, "gerektiği süre boyunca bu seviyede tutulacağını" belirtti. Faizlerin yükseltilmesi enflasyonla mücadelede etkin bir araç olarak görülse de, bu uygulama diğer yandan ekonomik büyüme üzerinde yavaşlatıcı bir etki yapıyor.

Finans sektörü karardan memnun

AMB'nin politika faiz oranını yükseltme kararı, Alman finans sektörü tarafından memnuniyetle karşılandı. Faiz oranının artırılması kararını değerlendiren Alman Sigorta Ekonomisi Birliği (GDV) İcra Kurulu Başkanı Jörg Asmussen, "(AMB'nin) uyguladığı ilaç, Euro Bölgesi'nde verilen kredilerin düşmesinde görüldüğü gibi etkisi gösteriyor. Avrupa Merkez Bankası, enflasyonda hedeflenen yüzde 2'lik seviyeye inene kadar ipleri gevşetmemelidir" dedi.

Almanya'nın önde gelen bankalarından Sparkasse'nin yönetim kurulu başkanı Helmut Schlewis de, AMB'nin aldığı kararın uygun ve anlaşılır olduğunu, ancak enflasyonun düşme eğiliminde olmasına rağmen hala yüksek seviyelerde olmasından dolayı para politikalarında başka adımlar da atılması gerektiğini vurguladı. Özellikle, enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar dışarıda tutulduğunda dahi yaşanan pahalılığın baskı yaratmaya devam ettiğini dile getiren Schlewis, "Çekirdek enflasyon aşağı çekilmek zorundadır, bu konuda gevşeklik gösterilemez" dedi.

AFP,Reuters / ET,BÖ

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