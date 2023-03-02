Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amazonlar'da kaybolan avcı, 31 gün boyunca solucan yiyerek hayatta kaldı

Güncel Haberler

Amazon ormanlarında kaybolan avcı, bir ay boyunca solucan yiyerek yaşamını sürdürdü.

Amazon ormanlarında kaybolan avcı, bir ay boyunca solucan yiyerek yaşamını sürdürdü.

BBC'nin haberine göre, Bolivya'nın kuzey kesimlerinde 4 arkadaşı ile avlanmaya giden Jhonattan Acosta (30), gruptan ayrıldıktan sonra Amazon ormanlarında kayboldu.

Ormandaki 4'üncü gününde ayak bileğini kıran Acosta, yırtıcı hayvanlardan saklanarak hayatta kalmayı başardı.

Kaybolduğunda yanında fener ve bıçak gibi av ekipmanları olmayan Costa, tüfeğinde yalnızca bir mermisinin bulunduğunu, onu da Güney Amerika'da domuz benzeri hayvan olan pekari sürüsünü dağıtmak için kullandığını söyledi.

Acosta, ayakkabısına doldurduğu yağmur suyunu içerek, böcek ve solucan yiyerek hayatta kaldı.

Amazon ormanlarında yalnız geçirdiği 31 günün ardından bulunan Acosta, "Bu kadar uzun süre insanların aramaya devam etmesine inanamıyorum, bu inanılmaz." dedi.

Bu süreçte 17 kilo kaybeden avcı, yaşadığı tecrübenin ardından avlanmayı bırakmaya karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Bolivya Amazon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title