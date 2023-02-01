Amazon Yenilenebilir Enerjiye En Çok Yatırım Yapan Şirket Olarak Rekor Kırdı

SAN FRANCİSCO, 1 Şubat (Xinhua) -- Amazon'dan Salı günü yapılan açıklamaya göre, şirket 2022 yılında 11 ülkedeki 133 yeni projeyle yenilenebilir enerji kapasitesini 8,3 gigawatt (GW) artırdı.

SAN FRANCİSCO, 1 Şubat (Xinhua) -- Amazon'dan Salı günü yapılan açıklamaya göre, şirket 2022 yılında 11 ülkedeki 133 yeni projeyle yenilenebilir enerji kapasitesini 8,3 gigawatt (GW) artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre devam eden bu yatırımlarla birlikte Amazon'un bir yılda tek bir şirket tarafından yenilenebilir enerjiye en çok yatırım yapan şirket olduğu ve bu yatırımların şirket açısından yeni bir rekor anlamına geldiği vurgulandı.

Bloomberg New Energy Finance'a göre Amazon, 2020'den bu yana elinde tuttuğu yenilenebilir enerjinin en büyük kurumsal alıcısı olma misyonunu sürdürüyor.

Amazon'un 22 ülkede toplam 401 yenilenebilir enerji projesi bulunuyor. Bu Amazon'un toplam portföyünü 20 GW'ın üzerine çıkarırken, söz konusu miktar ABD'de 5,3 milyon haneye elektrik sağlayabilecek enerji anlamına geliyor.

Yapılan bu satın almalarla Amazon, faaliyetlerini 2025'e kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji ile gerçekleştirme hedefine yaklaşıyor. Bu da orijinal planda 2030 olan hedefin 5 yıl ilerisinde.

Şirketin, bu yıl sonuna kadar güvence altına alınan 25 yeni yenilenebilir enerji projesiyle birlikte dünya genelinde 401 projesi bulunuyor. Bunlar arasında 164 rüzgar çiftliği ile güneş enerjisi santrali ve Amazon tesislerindeki 237 çatı üstü güneş enerjisi projesi var.

Amazon Web Services CEO'su Adam Selipsky, "Dünya genelinde yeni yenilenebilir enerji projeleri başlatmaya devam ederken, faaliyetlerimizi orijinal hedefin beş yıl ilerisinde yüzde 100 yenilenebilir enerji ile gerçekleştirme yolunda olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Amazon 2022'de duyurulan 11 ülkedeki 133 projeyle bir rekor yılını daha geride bıraktı" dedi.

Clean Energy Buyers Association CEO'su Miranda Ballentine, "2022'de piyasa belirsizliği devam ederken, Amazon temiz enerji alıcılarına öncülük etti ve yenilenebilir enerji taahhüdünü ikiye katladı" diye konuştu.