Amazon'un Prime Alışveriş Festivali 18-25 Temmuz'da Türkiye'de

Prime Alışveriş Festivali'nde, Prime üyeleri, senenin en büyük indirimlerinin yanı sıra birbirinden ünlü isimlerle unutulmaz deneyimler, hediye ürünler ve Amazon Hediye Kartları kazanma şansı yakalayacak.

Amazon, 2015 yılından beri her yıl tüm dünyada gerçekleştirdiği, Prime üyelerine özel indirimler, ürünler ve fırsatlar sunan büyük alışveriş etkinliğini düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı.

Bu yıl Türkiye'de 18-25 Temmuz'daa Prime Alışveriş Festivali adıyla düzenlenecek etkinlik boyunca Prime üyeleri, elektronikten oyuncağa, güzellikten dekorasyona, 28 farklı kategoride yüz binlerce üründe indirimlerden faydalanabilecek.

İndirimlerin yanı sıra Amazon Türkiye, Prime üyelerine eğlenceyle dolu bir alışveriş dönemi sunmaya da hazırlanıyor. Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon müşterileri, Murat Dalkılıç, Vedat Milör, Pascal Nouma, Cem Bölükbaşı, Meryem Can ve daha pek çok ünlü isimle unutulmaz deneyimler yaşama, hediye ürünler ve binlerce lira değerinde Amazon Hediye Kartları kazanma şansı da yakalayacak.

"Herkes amazon.com.tr'de hayallerini süsleyen ürün ve indirimleri bulabilecek"

Toplantıda konuşan Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, yılın en büyük alışveriş etkinliği Prime Alışveriş Festivali ile Prime üyelerine tam bir hafta boyunca kaçırılmayacak fırsatlar sunduklarını söyledi. Marriott, "Bu dönemde evini yenilemek isteyenden elektronik tutkunlarına, çocuklarını sevindirmek isteyenlerden ihtiyaçlarını uygun fiyata alıp tasarruf yapmak isteyenlere kadar herkes amazon.com.tr'de hayallerini süsleyen ürün ve indirimleri bulabilecek.

Bu haftayı gerçek bir festivale döndürmek için de sadece müşterilerimize hayallerindeki ürün ve indirimleri değil, hayallerindeki deneyimlere de kavuşma fırsatı sunalım istedik. Kampanya dönemi boyunca her kitleden müşterimizin, hayatında ancak bir kez yakalayabileceği bir fırsat sunuyoruz ve hayallerindeki ünlülerle tanışıp birlikte unutulmaz bir zaman geçirmeyi vadediyoruz." diye konuştu.

Toplantıda şirket tarafından verilen bilgilere göre Prime Alışveriş Festivali'nde Amazon.com.tr müşterileri, Amazon.com.tr tarafından satılan ve yasal taksit kısıtlaması olmayan ürünlerde tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Üstelik müşteriler, yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde ise peşin fiyatına 6 aya varan taksit imkanından faydalanıyor.

Yapı kredi Worldcard sahibi müşteriler ise 18-22 Temmuz'da yapacakları 500TL'lik alışverişlerinde 75TL Worldpuan kazanacak ve amazon.com.tr tarafından satılan, yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde 9 taksitten de peşin fiyatına faydalanabilecek.

Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse, Amazon aradaki farkı hediye kartı olarak hesaba tanımlayacak.

Amazon Türkiye, yakın zamanda açtığı 6 yeni kategoriyle ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Bavul ve Seyahat Çantası, Saat, Takı, Otomotiv, Ev Aletleri ve Mobilya kategorilerindeki binlerce üründe harika fırsatlar Prime Alışveriş Festivali'nde müşterileri bekliyor. Prime Alışveriş Festivali boyunca ayrıca, Amazon mobil uygulamasından 200TL ve üzeri alışveriş yapan Prime üyelerini, 50TL değerinde Amazon hediye kartı bekliyor.

Hayranı olduğunuz ünlülerle hayallerin ötesinde deneyimler

Amazon Türkiye'nin sunacağı yılın en büyük indirimlerine ek olarak 18-25 Temmuz'da Amazon.com.tr müşterilerini, farklı ilgi alanlarından birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı eğlence dolu sürprizler de bekliyor.

Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon Türkiye müşterileri Türkiye'nin ilk Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile pistte hız denemesi, Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu Pascal Nouma ile tek kale maç, restoran eleştirmeni Vedat Milör ile öğle yemeği yeme şansı, ünlü müzisyen Murat Dalkılıç ile stüdyoda şarkı söyleme ve ses koçluğu seansı, YouTuber Meryem Can ile "Milyonlarca izlenen YouTube videosu nasıl çekilir?" eğitimi, YouTube içerik üreticisi Mendebur Lemur ile son teknoloji ürün denemesi ve YouTube videosu konukluğu, ünlü moda fenomeni Moda Tutkusu ile stil danışmanlığı ve butiğinden seçilen parça hediyesi ve "Filme Gitmeden Önce" YouTube kanalından Cem Başak ile Prime Video'da yayınlanacak yeni bir dizinin ilk bölümünü izleme şansı elde edecek.

Amazon Prime ile hızlı teslimattan film ve oyunlara, alışveriş ve eğlence dünyası tek bir noktada Amazon'un müşterilerine alışveriş ve eğlencenin en iyisini sunduğu üyelik programı Prime, Türkiye'deki alışveriş ve eğlence severlerin ayda sadece 7,90 TL'ye sahip olabileceği önemli avantajlar sunuyor.