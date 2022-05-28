Amazon Prime Gaming, 325 TL'lik oyunları ücretsiz yapıyor! - Haberler

Amazon Prime Haziran 2022 ücretsiz oyunları belli oldu. Üyeler, Prime Gaming üzerinden toplamda 325 TL değerindeki 6 eğlenceli oyunu ücretsiz olarak alacak. Peki hangi oyunlar ücretsiz oluyor? Sizler için derledik…

Amazon Prime Gaming Haziran 2022 oyunları

Platforma gelmesi belli olan 6 oyundan sadece Amazon Prime üyeleri yararlanabiliyor. 7.90 TL karşılığında abone olabileceğiniz Prime, aynı zamanda ilk kez abone olacak kullanıcılara özel bir ay boyunca ücretsiz deneme sürümü de sunuyor.

İşte Haziran 2022 oyunları;

Far Cry 4

Escape from Monkey Island

Astrologaster

Across the Grooves

Calico

WRC 8 FIA World Rally Championship

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Amazon Prime Gaming, ücretsiz olan oyunların yanı sıra bazı yapımlar için de ücretsiz paketler veriyor. Bu ay hizmet, Pokémon Go, Apex Legends, Fall Guys, PUBG: Battlegrounds ve Roblox gibi yapımlar için ücretsiz içerikler verecek. Aynı zamanda bu içerikler ve ücretsiz oyunlar aboneliğiniz bitse dahi sizde kalmaya devam edecek.

Amazon Prime üyeliği nasıl yapılır?

Buraya tıklayarak Amazon'un Prime sayfasına gidin ve 30 gün ücretsiz deneme seçeneğine tıklayarak Amazon hesabınızla giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra ise adımları takip ederek birkaç dakika içerisinde Amazon Prime üyeliği oluşturabilirsiniz.

Son olarak her ay ücretsiz oyunlar ve oyun içi ganimetler gibi birçok içeriğin verildiği Gaming Prime için ek bir ücret ödemenize gerek yok, 7.90 TL karşılığında alacağınız Amazon Prime aboneliğinin içerisinde bu hizmet de yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Amazon Prime Haziran 2022 oyunlarını beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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