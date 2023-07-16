Amazon Prime Day'de Ev Eşyalarında Kaçırılmayacak İndirimler

Amazon'un Prime üyelerine özel olarak gerçekleştirdiği Prime Day etkinliğinde, evlerindeki eşyaları yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak indirimler sunuluyor. Ev tekstili, uyku setleri, aydınlatma, ev dekorasyonu, temizlik malzemeleri ve mobilya gibi ihtiyaç duyulan ürünler uygun fiyatlarla Amazon.com.tr'de bulunabiliyor. Prime İndirim Avcıları tarafından belirlenen ürünler ve markalar da indirime girdi.

Amazon'un 2015 yılından bu yana her yıl tüm dünyada gerçekleştirdiği, Prime üyelerine özel kaçırılmayacak indirimler ve fırsatlar sunan Prime Day'de, evlerindeki eşyaları yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak indirimler sunuluyor.

Amazon açıklamasına göre, 17 Temmuz'a kadar ev tekstili, uyku setleri, aydınlatma, ev dekorasyonu, resim, poster, tablo, temizlik malzemeleri ve mobilya gibi ihtiyaç duyulan her şeyi uygun fiyatlarla Amazon.com.tr'de bulunabiliyor.

Amazon.com.tr, bu yılki Prime Day'de kuralları değiştirerek Prime üyelerine özel indirimlerin uygulandığı ürünleri, müşterilerinin geri bildirimlerine göre belirledi.

Müşteri odaklılığıyla tanınan Amazon Türkiye, müşterilerin en çok önerdikleri indirimleri belirlemek için tanınmış influencer'lar ve yayınlardan oluşan Prime İndirim Avcıları'nı görevlendirdi. Prime İndirim Avcıları, Prime Day öncesinde takipçilerine ve okuyucularına ulaşarak müşterilerin en çok hangi ürünlerin indirime girmesinden heyecan duyacaklarını öğrenirken, 1 milyonun üzerinde indirim önerisi topladı.

Prime Day'in başlamasıyla birlikte, Prime Fırsat Avcıları tarafından seçilen moda, kitap, ev aletleri ve daha birçok kategorinin yanı sıra ev ve yaşam kategorisinde de en çok önerilen ürün ve markalar Prime üyeleri için indirime girdi.