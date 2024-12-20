Amazon İşçileri Grev Kararı Aldı

LOS ANGELES, 20 Aralık (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çok sayıda depoda çalışan sendikalı Amazon işçileri, online perakende deviyle yürütülen iş gücü müzakerelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine perşembe gününden itibaren greve gideceklerini açıkladı.

Amazon'da çalışan 10.000 işçiyi temsil eden Uluslararası Teamsters Kardeşliği Sendikası, çarşamba gecesi yaptığı açıklamada şirketin sendikalarını tanımayı reddetmesi ve adil bir sözleşme için pazarlık yapmaması nedeniyle bu kararın alındığını belirtti.