Amazon Bu Yılın Tatil Alışveriş Hafta Sonunda En Büyük Satışını Gerçekleştirdi

SAN FRANCİSCO, 1 Aralık (Xinhua) -- Amazon Çarşamba günü yaptığı açıklamayla bu yıl Şükran Günü ile Siber Pazartesi arasındaki Şükran Günü tatili alışveriş hafta sonunda şimdiye kadarki en yüksek satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

SAN FRANCİSCO, 1 Aralık (Xinhua) -- Amazon Çarşamba günü yaptığı açıklamayla bu yıl Şükran Günü ile Siber Pazartesi arasındaki Şükran Günü tatili alışveriş hafta sonunda şimdiye kadarki en yüksek satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Dünya Amazon Mağazaları CEO'su Doug Herrington, "Bu, Amazon için rekor düzeyde bir tatil alışveriş hafta sonu oldu. Müşteriler bu hafta sonunda milyonlarca fırsattan yararlanarak alışveriş yaptı ve daha birçok harika fırsat sunacağız" diye konuştu.

Öte yandan şirket beş günlük alışveriş hafta sonunda elde ettiği toplam gelir konusunda açıklama yapmadı.

Şirket, Amazon'da en fazla satış yapılan kategorilerin ev, moda, oyuncaklar, güzellik ve Amazon cihazları olurken, en fazla satılan kalemlerinse Echo Dot, Fire TV Stick ve Apple AirPods olduğunu açıkladı.

Amazon'un verdiği bilgilere göre müşteriler bu tatil alışveriş hafta sonunda küçük işletmelere destek verdi ve ABD'deki küçük işletmeler de 1 milyar ABD dolarından fazla satış gerçekleştirildi.