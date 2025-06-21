Amazon'a Gıda Ödemeleri Üzerine Soruşturma Başlatıldı

LONDRA, 21 Haziran (Xinhua) -- İngiltere Gıda Perakende Tedarik Denetçisi (GCA), Amazon'un gıda tedarikçilerine yaptığı ödemelerde şüpheli gecikmeler yaşandığı gerekçesiyle resmi bir soruşturma başlattı. Denetçi, tedarikçilerin çıkarlarını korumayı amaçlayan kuralların ihlal edilmiş olabileceğini ifade etti.

GCA cuma günü yaptığı açıklamada perakendecilerin tedarikçilere zamanında ödeme yapmasını öngören Gıda Perakende Tedarik Uygulama Esasları'nın 5. maddesinin Amazon tarafından ihlal edilmiş olabileceğine dair "makul şüpheler" bulunduğunu belirtti.

1 Mart 2022 ile 20 Haziran 2025 arasındaki dönemi kapsayacak olan soruşturma, özellikle Ocak 2024'ten bu yana yapılan ödemelere odaklanacak. Bu kapsamda Amazon'un ödeme süreçleri, ihtilaflı kesintilerin çözüme kavuşturulma yöntemleri ve tedarikçilerle yürütülen uzlaşma müzakereleri mercek altına alınacak.

İngiltere'de çevrimiçi market satışları yapan ve Amazon Fresh mağazalarını işleten Amazon, yıllık market satışlarının 1 milyar sterlini (1,34 milyar ABD doları) aşması üzerine 2022'de GCA denetimine girmişti. Şirket, tedarikçilerden gelen şikayetler nedeniyle 2024'te kurallara uyum sağlaması yönünde resmi uyarı almıştı.

Mevcut soruşturma temel olarak ödeme gecikmelerine odaklanıyor, ancak GCA tedarikçilerin listeden çıkarılması ve pazarlama katkı paylarına ilişkin ücretler konusunda da endişelerini dile getirdi. Düzenleyici, bu alanlarda ilave soruşturmaların gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

Tedarikçiler ve paydaşların 8 Ağustos 2025 tarihine kadar gizli kanıtlarını sunması gerekiyor. GCA, tüm başvuruların anonim olarak değerlendirileceğini ve İngiltere'nin veri koruma yasalarına uygun şekilde işleneceğini açıkladı.

2013'te kurulan GCA, İngiltere'nin en büyük 14 market perakendecisini denetliyor. Kurum, ciddi ihlallerde şirketlere ülkedeki cirolarının yüzde 1'ine kadar para cezası kesme yetkisine sahip.